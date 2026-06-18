El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó su desacuerdo con el recurso de amparo presentado por Juntos por el Perú para que los votos emitidos por ciudadanos peruanos residentes en el extranjero no sean considerados en el conteo final de la segunda vuelta electoral.

Durante una entrevista en el programa “Al Final del Día”, de Canal N, el parlamentario sostuvo que la medida responde a intereses políticos y no a fundamentos jurídicos.

“Se trata de una maniobra política para deslegitimar las elecciones y deslegitimar el próximo gobierno de Keiko Fujimori”, expresó Rospigliosi.

Rospigliosi indicó además que, según su opinión, la agrupación política busca mantener cuestionamientos sobre el proceso electoral y generar un escenario de confrontación tras los comicios.

“Ellos están preparando turbulencias, desórdenes. Como hemos visto, han estado haciendo agitación”, manifestó.

Asimismo, consideró que sectores vinculados a Juntos por el Perú intentarían dificultar una eventual gestión de Keiko Fujimori.