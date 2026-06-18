La situación política del Perú formó parte de la conversación que sostuvieron el presidente José María Balcázar y el papa León XIV durante su encuentro en el Vaticano.

Según informó el mandatario, el pontífice se mantiene atento al desarrollo de las elecciones y a la definición de la segunda vuelta.

Balcázar señaló que León XIV manifestó su preocupación por la estrecha diferencia que existe entre las opciones en competencia y destacó la importancia de que el proceso se desarrolle con normalidad.

“Ha visto bien, en el diálogo, de que el tránsito de las Elecciones sea la más ordenada, que no haya mayores conflictos y que el perdedor reconozca al ganador, aunque se preocupa él de que todavía mantenemos esas votaciones tan parejas, que por pocos votos se define y que debería ser mucho más amplio el ganador. Pero bueno, esa es la política peruana”, declaró Balcázar para RPP.

El jefe de Estado también indicó que el papa espera que el país pueda superar las divisiones políticas y avanzar hacia una mayor unidad. Además, comentó que durante la reunión conversaron sobre la necesidad de que los líderes políticos tengan una visión de largo plazo para el desarrollo nacional.