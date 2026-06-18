Tras la jornada de votación de la segunda vuelta presidencial realizada el 7 de junio, se inició el proceso de escrutinio en las mesas de sufragio.

Los miembros de mesa verifican y contabilizan las cédulas emitidas, registran los resultados en el acta electoral y consignan los votos obtenidos por cada organización política, así como los votos nulos, en blanco e impugnados.

Concluido el conteo, las actas son distribuidas a distintas entidades electorales y trasladadas a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para su procesamiento.

Aquellas que no presentan observaciones son incorporadas de inmediato al cómputo general, mientras que las que contienen inconsistencias son derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Cuando las discrepancias no pueden resolverse mediante la revisión de la documentación disponible, se procede al recuento de votos. Este mecanismo consiste en realizar un nuevo conteo de las cédulas de una mesa determinada en audiencia pública, con participación de las autoridades electorales y la posibilidad de asistencia de personeros y representantes del Ministerio Público.

Una vez solucionadas todas las observaciones y completado el cómputo en cada circunscripción, el JNE consolida los resultados nacionales y proclama a los ganadores.