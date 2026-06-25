El postulante presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, señaló que su organización política analiza presentar una apelación luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 rechazara el pedido para dejar sin efecto los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero.

En ese contexto, el candidato también respondió a las críticas de Keiko Fujimori, quien cuestionó la falta de sustento en las denuncias planteadas por su agrupación y sugirió que estas buscan generar incertidumbre sobre el proceso electoral.

“Estamos apelando a las atribuciones del marco legal. Estamos actuando en el marco de la ley. Estamos en nuestro derecho”, declaró Sánchez a RPP.

Luego continuó con: "El proceso aún no concluye y creemos que tenemos la razón en esta nulidad de oficio que estamos planteando por afectación a la seguridad jurídica y a la intangibilidad normativa electoral, al haberse cambiado las reglas de juego de la segunda vuelta. El jurado que resuelva”