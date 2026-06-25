El candidato de Juntos por el Perú defendió su posición legal y cuestionó a su rival política al referirse al proceso electoral y a la validez de su pedido. Foto: Cesar Campos/@photp.gec
El candidato de Juntos por el Perú defendió su posición legal y cuestionó a su rival política al referirse al proceso electoral y a la validez de su pedido. Foto: Cesar Campos/@photp.gec

El postulante presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, señaló que su organización política analiza presentar una apelación luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 rechazara el pedido para dejar sin efecto los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero.

En ese contexto, el candidato también respondió a las críticas de Keiko Fujimori, quien cuestionó la falta de sustento en las denuncias planteadas por su agrupación y sugirió que estas buscan generar incertidumbre sobre el proceso electoral.

“Estamos apelando a las atribuciones del marco legal. Estamos actuando en el marco de la ley. Estamos en nuestro derecho”, declaró Sánchez a RPP.

Luego continuó con: "El proceso aún no concluye y creemos que tenemos la razón en esta nulidad de oficio que estamos planteando por afectación a la seguridad jurídica y a la intangibilidad normativa electoral, al haberse cambiado las reglas de juego de la segunda vuelta. El jurado que resuelva”

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