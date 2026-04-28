Roberto Sánchez aseguró que no mantiene una alianza política con Antauro Humala en el actual proceso electoral rumbo a la segunda vuelta.

El postulante presidencial de Juntos por el Perú señaló que el exmilitar no integra su agrupación y que no existe una coincidencia total entre ambos sectores.

La precisión fue realizada luego de diversas apariciones públicas compartidas en mítines y conferencias de prensa en los últimos meses.

Sánchez sostuvo que la presencia de Humala responde solo a coincidencias en algunos temas de la agenda nacional y no a un vínculo orgánico con el partido.

El candidato indicó que su organización recibe a personas no afiliadas en esta etapa electoral, pero remarcó que ello no implica una comunión absoluta de ideas ni de propuestas.

Sobre los puntos de encuentro, reconoció coincidencias en torno a una Asamblea Constituyente, aunque marcó distancia de otras propuestas. En ese sentido, descartó la pena de muerte.

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