Roberto Sánchez aseguró que no mantiene una alianza política con Antauro Humala en el actual proceso electoral rumbo a la segunda vuelta.
El postulante presidencial de Juntos por el Perú señaló que el exmilitar no integra su agrupación y que no existe una coincidencia total entre ambos sectores.
La precisión fue realizada luego de diversas apariciones públicas compartidas en mítines y conferencias de prensa en los últimos meses.
Sánchez sostuvo que la presencia de Humala responde solo a coincidencias en algunos temas de la agenda nacional y no a un vínculo orgánico con el partido.
El candidato indicó que su organización recibe a personas no afiliadas en esta etapa electoral, pero remarcó que ello no implica una comunión absoluta de ideas ni de propuestas.
Sobre los puntos de encuentro, reconoció coincidencias en torno a una Asamblea Constituyente, aunque marcó distancia de otras propuestas. En ese sentido, descartó la pena de muerte.
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