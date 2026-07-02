Con la inauguración del programa de inducción dirigido a los senadores y diputados electos, el Congreso dio inicio a la preparación de los integrantes del Parlamento que ejercerán funciones en el periodo 2026-2031.

Durante la ceremonia, el presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, destacó que el regreso de la bicameralidad representa un paso para fortalecer la representación política y mejorar el proceso legislativo.

Rospigliosi explicó que esta capacitación proporcionará las herramientas necesarias para que los nuevos legisladores desempeñen sus labores desde el inicio de su gestión. Asimismo, señaló que el retorno de este modelo parlamentario es resultado de un proceso de reflexión constitucional y permitirá incorporar una segunda instancia para revisar y perfeccionar las leyes.

El titular del Legislativo precisó que la Cámara de Diputados será la encargada de iniciar el debate de los proyectos de ley, mientras que el Senado asumirá la función revisora.

En ese contexto, remarcó: “La fortaleza de la bicameralidad no reside en la supremacía de una cámara sobre la otra, sino en el diálogo institucional entre ambas”.