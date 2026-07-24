Fernando Rospigliosi aseguró que no hubo equivocación en los oficios enviados al presidente José María Balcázar sobre la conclusión de su mandato.

También explicó que la aclaración respondió a una solicitud del propio jefe de Estado para entregar la banda presidencial el 28 de julio y reiteró que no existirá un vacío de poder.

El titular del Legislativo indicó que Balcázar seguirá ejerciendo la Presidencia hasta la ceremonia de transmisión de mando y señaló que su última actividad oficial será la Misa y Te Deum, prevista para la mañana del 28 de julio.

“No [hubo un error], en absoluto” y “no habrá un vacío de poder”, sostuvo para RPP.

Rospigliosi también señaló que no ha tratado este tema directamente con el mandatario, aunque afirmó haber explicado su posición al canciller Carlos Pareja y al presidente del Consejo de Ministros.

En otro momento, el presidente del Congreso consideró “deseable” que Fuerza Popular presida las cámaras de senadores y diputados. A su juicio, esa práctica contribuiría a brindar respaldo al nuevo gobierno y favorecer la estabilidad política durante el inicio del periodo presidencial.