El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, remitió los oficios N.° 117-2025-2026-ADP/PCR y N.° 118-2025-2026-ADP/PCR al “congresista” José Jerí y al titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respectivamente, para comunicar la decisión adoptada por el Pleno este 17 de febrero de 2026.

En ambos documentos se informa que el Parlamento aprobó el texto sustitutorio de las mociones de Orden del Día 21240, 21241, 21247, 21251, 21256, 21257 y 21284, mediante el cual se acordó “censurar al actual Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, señor José Enrique Jerí Oré (Presidente del Congreso/Presidente de la República por sucesión constitucional)”.

Los oficios precisan que, como consecuencia de dicha censura, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. Asimismo, se señala que corresponde proceder a la elección del nuevo titular del Parlamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú.

Los documentos, fechados en Lima el 17 de febrero de 2026, llevan la firma digital de Rospigliosi en su calidad de presidente encargado del Congreso.

