La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso comenzó a recibir las declaraciones de funcionarios citados en el marco de las investigaciones por el caso ‘Chifagate’.

La sesión incluye la presentación del secretario general del Despacho Presidencial, quien acude para responder por las reuniones del presidente José Jerí con empresarios chinos.

Secretario general de Palacio acude al Congreso por indagaciones sobre reuniones del presidente José Jerí con empresarios chino



El grupo de trabajo también escucha a representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Indecopi, como parte de las diligencias orientadas a recabar información sobre los encuentros sostenidos en Palacio de Gobierno.