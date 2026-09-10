El Pleno del Senado aprobó, con 38 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Moción de Orden del Día N.° 00071-2026-2031-S, que propone crear la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.

La nueva comisión tendrá como funciones el seguimiento, fiscalización y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, así como la formulación de propuestas destinadas a fortalecer las acciones frente a la inseguridad.

El grupo legislativo estará integrado por 10 senadores, bajo criterios de pluralidad y proporcionalidad entre los grupos parlamentarios. Su vigencia será de 12 meses, contados desde la fecha de su instalación.

La moción recuerda que durante el periodo parlamentario 2021-2026 ya se aprobó una iniciativa similar, concebida como un mecanismo de articulación entre el Congreso, el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y otras instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana.

Durante el debate, la senadora Patricia Juárez (Fuerza Popular), una de las autoras de la propuesta, sostuvo que la inseguridad en el país es consecuencia de años de decisiones postergadas, reformas inconclusas e instituciones debilitadas. En tanto, la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) cuestionó la necesidad de crear este grupo al señalar que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados ya puede abordar esta problemática.

Por su parte, el senador Francisco Calisto Giampietri defendió la propuesta y lamentó que algunos parlamentarios se opongan a impulsar medidas destinadas a mejorar las políticas públicas de seguridad ciudadana.

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