El Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado resolvió separar del cargo de procuradora ad hoc para el caso Lava Jato a Silvana Carrión Ordinola.

La decisión se produjo pocos días después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresara preocupación por eventuales actos de hostigamiento contra fiscales y procuradores que investigan casos de gran relevancia en el Perú.

Mediante un comunicado difundido este viernes, la Procuraduría confirmó que se dio por culminada la designación de Carrión, haciendo uso de las atribuciones conferidas por su reglamento y el decreto legislativo 1326.

La información también fue confirmada por la propia Carrión en una entrevista concedida al portal Convoca.pe, donde relató que el Consejo Directivo de la Procuraduría sesionó el 5 de setiembre y adoptó la decisión de retirarla del cargo de confianza.

“Mientras estoy dando esta entrevista, me acaba de llegar noticia que el consejo ejecutivo de la Procuraduría acaba de cesarme en las funciones de la procuraduría ad hoc”, señaló, añadiendo que no fue notificada formalmente, sino que se enteró a través de redes sociales.

La exprocuradora advirtió que el cese tiene un trasfondo político. “Parece que han sesionado el día de hoy y han tomado esta decisión. Creo que eso evidencia esta injerencia política de parte de algunas autoridades y, sobre todo como estamos siendo monitoreados por la OCDE, esta es una noticia que definitivamente no va a favorecer en el proceso de adhesión de nuestro país”, afirmó.

Horas antes, se conoció la carta remitida por Kathleen Roussel, presidenta de la misión de alto nivel de la OCDE en Perú, a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En el documento se expresa inquietud por la interferencia en la labor de procuradores y fiscales responsables de procesos emblemáticos, en particular el caso Lava Jato.

“Medidas específicas deben ser adoptadas para proteger a estos procuradores de remociones injustificadas, suspensiones y otras formas de acoso interno y externo”, sostuvo Roussel.

Carrión indicó que esperará la notificación oficial para conocer los argumentos de su separación. “Si se trata de resultados, de logros de la procuraduría ad hoc, bajo mi liderazgo, es la que más ha recaudado en reparación civil en la historia en casos de corrupción. No creo que sea por un tema de evaluación de resultados”, subrayó.

Comunicado sobre Silvana Carrión removida del cargo de procuradora ad hoc Lava Jato.