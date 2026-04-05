A pocos días de la jornada electoral, los resultados más recientes reflejan un escenario dinámico en la competencia presidencial, con ajustes en las posiciones de los principales candidatos y un porcentaje de indecisos que, aunque ha disminuido, aún influye en el resultado final.

La encuesta de Datum Internacional para El Comercio confirma estas tendencias y detalla que Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar, mientras que el segundo puesto se disputa en un empate técnico entre Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga.

Más atrás, otros postulantes como Jorge Nieto, Ricardo Belmont, Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Marisol Pérez Tello conforman un bloque con cifras cercanas entre sí, lo que evidencia fragmentación del electorado en la recta final.

Simulacro de votación para la elección presidencial (marzo 25-27)

Fuerza Popular: 13,2% (emitidos) / 18,5% (válidos)

País para Todos: 6,3% / 8,9%

Renovación Popular: 9,5% / 13,3%

Buen Gobierno: 4,9% / 6,8%

Juntos por el Perú: 5,3% / 7,4%

Obras: 2,0% / 2,8%

Primero la Gente: 0,8% / 1,2%

Ahora Nación - AN: 4,2% / 5,9%

Sí Creo: 1,0% / 1,4%

Alianza para el Progreso: 3,9% / 5,5%

Frente de la Esperanza 2021: 1,3% / 1,9%

Cooperación Popular: 2,2% / 3,0%

Somos Perú: 1,9% / 2,7%

Otros partidos: 14,6% / 20,7%

En cuanto a los datos generales, la medición incluye tanto la intención de voto con tarjeta como el simulacro de votación con modelo de cédula, cuyos resultados presentan variaciones leves pero una tendencia consistente entre ambas.

Indecisos bajan, pero aún condicionan el resultado electoral

También se registra una reducción importante de indecisos respecto a mediciones anteriores, aunque el porcentaje sigue en dos dígitos, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace. El estudio fue realizado entre el 1 y el 4 de abril con más de 3,000 encuestados y un margen de error de ±1.8%.

El estudio fue realizado entre el 1 y el 4 de abril con más de 3,000 encuestados y un margen de error de ±1.8%.

En el simulacro para Lima Metropolitana, tanto para el Senado regional como para Diputados, Renovación Popular y Fuerza Popular encabezan los votos válidos, seguidos por Buen Gobierno y País para Todos.

Simulacro para el Senado regional por Lima Metropolitana

Renovación Popular: 8,8% (emitidos) / 14,9% (válidos)

Fuerza Popular: 8,3% / 14,0%

Buen Gobierno: 7,5% / 12,8%

País para Todos: 6,0% / 10,2%

Primero la Gente: 4,5% / 7,7%

Obras: 2,5% / 4,3%

Ahora Nación - AN: 2,3% / 3,8%

Juntos por el Perú: 2,3% / 3,8%

Partido Aprista Peruano: 1,8% / 3,0%

Alianza para el Progreso: 1,5% / 2,6%

Frente de la Esperanza 2021: 1,5% / 2,6%

Somos Perú: 1,3% / 2,1%

Podemos Perú: 1,3% / 2,1%

Otros partidos: 9,1% / 16,1%

Blanco: 27,5%

Nulo: 13,8%

Simulacro para Diputados por Lima Metropolitana

Renovación Popular: 8,8% (emitidos) / 13,9% (válidos)

Fuerza Popular: 7,8% / 12,3%

Buen Gobierno: 7,0% / 11,1%

País para Todos: 5,3% / 8,3%

Primero la Gente: 3,8% / 6,0%

Obras: 3,3% / 5,2%

Juntos por el Perú: 2,8% / 4,4%

Ahora Nación - AN: 2,5% / 4,0%

Partido Aprista Peruano: 2,3% / 3,6%

Alianza para el Progreso: 2,0% / 3,2%

Podemos Perú: 2,0% / 3,2%

Somos Perú: 1,8% / 2,8%

Frente de la Esperanza 2021: 1,5% / 2,4%

Otros partidos: 12,0% / 19,6%

Blanco: 23,3%

Nulo: 13,8%