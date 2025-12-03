Este martes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, por mayoría (10 votos a favor y una abstención), la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. El informe recomienda inhabilitarla por 10 años para el ejercicio de la función pública.

El informe señala que la denuncia surge a raíz de la decisión de Espinoza de acusar constitucionalmente a 11 legisladores por haber aprobado una ley que les permitía recibir simultáneamente sueldo y pensión.

La única abstención fue la del legislador Jorge Montoya, quien decidió no votar por razones de decoro, ya que figuraba entre los congresistas incluidos en la acusación presentada por Delia Espinoza cuando era fiscal de la Nación.

Cabe indicar que el predictamen será remitido a la Comisión Permanente, instancia que definirá si reúne los votos necesarios para ser elevado al Pleno del Congreso. De ser admitido, el informe será debatido y sometido a votación por todos los legisladores.

Además, para este miércoles se ha programado en el Pleno del Congreso el debate de otra denuncia constitucional contra Delia Espinoza, la cual igualmente plantea su inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.