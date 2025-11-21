La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestimó los pedidos del expresidente Pedro Castillo para excluir de los procesos en su contra a los congresistas que apoyaron su vacancia en diciembre de 2022, tras el intento del golpe de Estado.

Durante el inicio de la sesión de este viernes, Lady Camones dio a conocer que el exmandatario presentó dos escritos solicitando la recusación e inhibición de los integrantes de la subcomisión, que, según él, “simularon su voto a favor de la vacancia presidencial del 7 de diciembre de 2022”.

La solicitud de recusación, presentada en dos documentos fechados el 10 y 12 de noviembre, apunta a Lady Camones y a los demás legisladores de la subcomisión, buscando que se abstengan de intervenir en el proceso contra Castillo, que pretende inhabilitarlo por 10 años de la función pública debido al golpe de Estado.

Camones, luego de presentar ambos documentos, precisó que estos ya fueron respondidos oportunamente, explicándole al exmandatario que no proceden, dado que las figuras de recusación e inhibición no están contempladas en el Reglamento del Congreso.

En la misma sesión de la subcomisión, se informó sobre las dos denuncias constitucionales que Pedro Castillo presentó contra Dina Boluarte y los congresistas que votaron a favor de su vacancia, así como contra los jueces de la sala penal especial que lo procesan por los delitos relacionados con su golpe de Estado, además de los fiscales encargados de su proceso.

Las denuncias señalan que los acusados habrían incurrido en delitos de homicidio y lesiones por las muertes ocurridas durante las protestas, además de usurpación de funciones, prevaricato y obstrucción a la justicia.

Lady Camones precisó que la subcomisión dispone de un plazo de 10 días hábiles para preparar los informes correspondientes sobre la admisibilidad de ambas denuncias.