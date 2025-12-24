El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se refirió a la propuesta de realizar un corredor humanitario para migrantes desde Chile y sostuvo que es una coordinación y decisión que desarrollará el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante una visita al Emporio Comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, Tiburcio fue consultado sobre la propuesta de implementar un corredor humanitario para migrantes venezolanos en situación irregular que serían expulsados desde Chile.

“ No, es un tema que a nivel Cancillería se está trabajando. Eso lo tiene que responder nuestro canciller. Nuestro apoyo es permanente a Cancillería en todo lo que nosotros podamos hacer ”, indicó.

Asimismo, subrayó que, en relación con el nuevo plan de seguridad ciudadana, y tal como lo adelantó el mandatario José Jerí, las medidas serán presentadas durante los primeros días de enero de 2026.

Ministro del Interior cuestiona que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se jueguen el mismo día

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, manifestó su oposición a que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se disputen de manera simultánea el 24 de enero, al considerar que esta situación representa un riesgo para el control del orden y la seguridad ciudadana.

En declaraciones a RPP, el ministro informó que su sector convocará a Universitario de Deportes y Alianza Lima para evaluar alternativas.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, declaró.

Tiburcio indicó que el objetivo de esta convocatoria es garantizar que ambos encuentros se desarrollen sin inconvenientes.

“Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos”, sostuvo, al precisar que la reunión se realizará “en el transcurso de estos días”.

Las declaraciones fueron brindadas durante una actividad en vísperas de Navidad en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.