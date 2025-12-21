Desde la región Loreto, el presidente de la república, José Jerí, aseguró que el Gobierno dejará como herencia a la próxima administración una menor criminalidad y una mayor confianza de la población en sus autoridades.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante una visita a la Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú, en la ciudad de Iquitos.

En su discurso, el jefe de Estado subrayó la necesidad de un esfuerzo conjunto frente a la inseguridad.

“Todos debemos sumar para poder vencer la delincuencia, para lograr el objetivo de devolver la tranquilidad a cada una de las regiones del país. Ese es el compromiso y parte del legado de este gobierno”, expresó ante autoridades policiales.

Durante la actividad, el presidente recorrió las instalaciones de la central policial y supervisó cinco unidades vehiculares entregadas por el Gobierno Regional de Loreto a la PNP, que serán incorporadas al escuadrón de emergencia y a la Unidad de Desactivación de Explosivos.

La visita formó parte de una extensa agenda de trabajo en Loreto, que incluyó actividades vinculadas a servicios públicos, desarrollo productivo y atención social.