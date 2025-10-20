Durante una conferencia de prensa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció respecto a la denuncia presentada por Margarita Haro Pinto, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho (Zona Media). La magistrada afirmó ser víctima de extorsión y amenazas debido a las investigaciones que lidera contra redes criminales en esa jurisdicción.

Gálvez enfatizó que ningún fiscal se encuentra solo en el cumplimiento de sus funciones.

“Felicitamos su trabajo y valentía. Que los criminales sepan que usted no está sola. Que si bien nos van a declarar la guerra, la van a perder”, expresó.

Por su parte, la fiscal superior Marjorie Silva Velasco, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, agradeció el respaldo brindado a todo el personal fiscal y reiteró la importancia de que la institución cuente con mayores recursos para poder avanzar en las investigaciones y alcanzar sentencias condenatorias.

En la ceremonia estuvieron presentes el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quienes destacaron la relevancia del trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Mininter dispone resguardo personal para fiscal Margarita Haro tras amenazas

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que el Gobierno dispuso seguridad personal permanente para la fiscal provincial Margarita Haro Pinto, quien denunció haber recibido amenazas de parte de una organización criminal.

Durante una conferencia de prensa, el titular del Interior afirmó que el Ejecutivo respalda de manera constante a las autoridades encargadas de la acción penal y mantiene coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Hemos venido el día de hoy en nombre del Gobierno, en nombre del sector Interior, para brindarle todo nuestro respaldo y apoyo a la doctora Margarita Haro Pinto. Se ha dispuesto que inmediatamente tenga una seguridad personalizada durante las 24 horas”, indicó Tiburcio.

El ministro reiteró que el Gobierno del presidente José Jerí tiene como prioridad proteger a los operadores de justicia para que puedan cumplir su labor sin amenazas ni presiones.

A su turno, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que el resguardo de la fiscal estará a cargo de la División de Seguridad del Estado, con presencia tanto en su domicilio como en su centro laboral.

Agregó que se ha ordenado la búsqueda y captura inmediata de los implicados en las amenazas y que no se permitirá ningún acto de amedrentamiento contra los representantes del sistema judicial.