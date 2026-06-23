La Asociación Civil Transparencia se pronunció para expresar su rechazo a las versiones que cuestionan la legitimidad del proceso electoral y plantean un presunto fraude.

En su comunicado, pidió a las organizaciones políticas actuar con responsabilidad y acatar los resultados oficiales.

La entidad explicó que su posición se basa en el trabajo de observación realizado el 7 de junio, cuando desplegó un seguimiento del voto en diversas ciudades fuera del país. Entre ellas se incluyeron Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Berlín, Helsinki, Tokio, Miami, Nueva York y Newark, donde se verificó el desarrollo del proceso electoral.

Tras el análisis de la información recogida, el organismo señaló que no se identificaron indicios que comprometan la transparencia de la jornada. Además, indicó que las actas recopiladas en el extranjero fueron revisadas y coinciden con los resultados oficiales emitidos por las autoridades electorales.

En su pronunciamiento, Transparencia también rechazó los cuestionamientos sin sustento y cualquier intención de desconocer lo establecido en las urnas.

#Voto2026 | Transparencia rechaza discursos que deslegitiman el proceso electoral: Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia



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