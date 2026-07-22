El Tribunal Constitucional declaró nula la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, una decisión que modifica su situación jurídica y deja sin efecto la medida que lo mantenía en condición de prófugo de la justicia.
El dirigente de Perú Libre permanecía en la clandestinidad desde octubre de 2023, aunque continuó activo en redes sociales durante ese periodo.
“Fui perseguido por una arbitrariedad judicial”
El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundado el hábeas corpus presentado contra la prisión preventiva de 24 meses que afrontaba por el caso Los Dinámicos del Centro. A través de sus redes sociales, afirmó que la decisión responde a una arbitrariedad judicial y negó que existieran acuerdos para favorecerlo.
El exgobernador regional de Junín sostuvo que las actuaciones judiciales también tuvieron un impacto en las últimas elecciones generales. Cerrón permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023.
“El TC ordenó mi libertad al ser perseguido por una arbitrariedad judicial, no porque haya componendas. Abuso que jugó un papel nefasto en estas elecciones generales contra la izquierda socialista”, publicó.
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