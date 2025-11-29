El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, encabezó en Tacna una reunión de coordinación con diversas instituciones para dar seguimiento a las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia declarado en la frontera sur.

A esta cita asistieron representantes del Ejército, la Policía Nacional, Migraciones, SUCAMEC y autoridades regionales y locales.

“Vamos a ser firmes, en nuestra zona fronteriza, para poder desarrollar el trabajo que se ha establecido”, expresó el ministro.

Durante el encuentro se detallaron las disposiciones operativas que responden a lineamientos del presidente José Jerí, orientadas a enfrentar el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros desde Chile.

El ministro informó que se han definido puntos estratégicos para patrullajes fijos y móviles sustentados en experiencias aplicadas en 2023. Actualmente operan 100 policías y 50 militares, y se prevé el arribo de otros 50 efectivos del Ejército. Los trabajos se apoyarán en vehículos proporcionados por la Policía Nacional, el Ejército y el Gobierno Regional.

📍Complejo Santa Rosa en #Tacna



El ministro Vicente Tiburcio preside una reunión junto al superintendente de @MigracionesPe, el comandante general de la @PoliciaPeru y otras autoridades, para coordinar acciones inmediatas que fortalezcan la seguridad y el control fronterizo. pic.twitter.com/u3gpVyItnd — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 29, 2025