El ministro del Interior encabezó una reunión interinstitucional para afinar patrullajes y acciones de control en los puntos más críticos del límite con Chile. (Foto: Mininter)
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, encabezó en Tacna una reunión de coordinación con diversas instituciones para dar seguimiento a las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia declarado en la frontera sur.

A esta cita asistieron representantes del Ejército, la Policía Nacional, Migraciones, SUCAMEC y autoridades regionales y locales.

“Vamos a ser firmes, en nuestra zona fronteriza, para poder desarrollar el trabajo que se ha establecido”, expresó el ministro.

Durante el encuentro se detallaron las disposiciones operativas que responden a lineamientos del presidente José Jerí, orientadas a enfrentar el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros desde Chile.

El ministro informó que se han definido puntos estratégicos para patrullajes fijos y móviles sustentados en experiencias aplicadas en 2023. Actualmente operan 100 policías y 50 militares, y se prevé el arribo de otros 50 efectivos del Ejército. Los trabajos se apoyarán en vehículos proporcionados por la Policía Nacional, el Ejército y el Gobierno Regional.

