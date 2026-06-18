Para este jueves 18 de junio de 2026 fue programada la audiencia preliminar de control de acusación contra el general en retiro de la Policía Nacional Víctor Zanabria Angulo.

La diligencia estará a cargo de la jueza Lorena Paola Sandoval Huertas y se desarrollará desde las 09:00 a. m.

Según el requerimiento del Ministerio Público, Zanabria Angulo y el coronel Frank Ricardo Chang Campos enfrentan una solicitud de ocho años de prisión efectiva.

Cabe mencionar que ambos son investigados por la presunta comisión por omisión del delito de lesiones graves en perjuicio de ciudadanos durante las protestas registradas en diciembre de 2022 y enero de 2023.

La audiencia se realizará bajo una modalidad mixta desde la sede judicial ubicada en el Cercado de Lima. Mientras los representantes de la Fiscalía participarán de manera presencial, los demás involucrados podrán intervenir a través de la plataforma Google Meet. El Poder Judicial precisó que la diligencia tiene carácter inaplazable.

La acusación es impulsada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos.