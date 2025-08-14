En un video que fue difundido en sus redes sociales tras su detención, Martín Vizcarra afirmó que ya sabía con antelación que se le impondría prisión preventiva. Esta medida forma parte del proceso en el que se le investiga por presunto cohecho pasivo propio, vinculado a los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, ocurridos durante su periodo como gobernador de dicha región.

“Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto ya lo sabía hace dos días, porque había una resolución que incluso estaba firmada dando este resultado porque esto no se trata ya de justicia, se trata de política”, manifestó Vizcarra en un clip publicado en su cuenta de TikTok.

También expresó que, según él, en el Perú opera “un pacto mafioso” que controla el país “desde las sombras” y está infiltrando todas las instituciones y poderes del Estado.

“Y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial”, aseguró.

El exmandatario recordó que fue destituido de la Presidencia de la República en 2020, y que en los años posteriores el Congreso lo ha inhabilitado en tres ocasiones.

“Y ahora, en el colmo, me meten preso sin tener sentencia ni tener condena. Porque ahora ya no se trata de Martín Vizcarra, ahora también se trata del peligro de que este pacto corrupto, mafioso, se adueñe de todo nuestro país”, expresó.

“Es el momento de levantar la voz y luchar entre todos para salvar nuestra democracia y conducir al país por la senda del progreso y desarrollo que todos nos merecemos. Ya basta de este pacto mafioso y corrupto que nos está gobernando y que se está adueñando de todo el Perú”, concluyó el expresidente.

Martín Vizcarra recibe 5 meses de prisión preventiva por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. Esto forma parte del proceso por presuntamente haber recibido S/2.3 millones en sobornos por parte de empresas constructoras vinculadas a su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

La decisión fue emitida por el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, quien determinó que se cumplían los requisitos para dictar la medida restrictiva, como el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación.

El exmandatario es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, en el marco de los procesos de licitación de obras realizadas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Según la tesis fiscal, cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, habría recibido S/2,3 millones en sobornos por parte de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, encargadas de ejecutar los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.