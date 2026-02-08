El partido político Todos por el Pueblo planteó públicamente la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo en caso de que su candidato, Roberto Sánchez Palomino, llegue a la Presidencia de la República.

Así lo afirmó Mario Guanilo, vocero de la agrupación, quien sostuvo que el exmandatario se encuentra privado de su libertad de manera injusta y en contravención del orden constitucional.

“Exigimos la libertad de Pedro Castillo. Está inconstitucionalmente preso y debe ser liberado durante el gobierno de Roberto Sánchez”, declaró Guanilo.

Propuesta política incluye Asamblea Constituyente

El vocero también adelantó que, de concretarse un eventual gobierno de Sánchez Palomino, se impulsaría la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el objetivo de redactar una nueva Constitución.

Según indicó, la propuesta busca la elaboración de una Constitución pluricultural, que reconozca la diversidad social, cultural y territorial del país, en línea con las demandas históricas de distintos sectores.

Contexto del pronunciamiento

Las declaraciones se producen en un escenario de alta polarización política en torno a la situación legal del expresidente Castillo, quien enfrenta procesos judiciales tras los hechos ocurridos durante su mandato.

El planteamiento del indulto y de una nueva Carta Magna se suma a los ejes programáticos que distintas agrupaciones vienen poniendo sobre la mesa de cara a un eventual proceso electoral.