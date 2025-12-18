El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, expresó su preocupación por los efectos del cobro de la TUUA de transferencia, luego de que aerolíneas como LATAM Perú y Sky anunciaran la cancelación de varias rutas internacionales.

Según indicó, esta situación genera un perjuicio directo para los pasajeros y debilita la posición del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como punto de conexión regional.

En declaraciones brindadas a Canal N, el parlamentario señaló que este cobro desincentiva la llegada de turistas y obliga a los viajeros peruanos a realizar escalas, encareciendo y complicando sus desplazamientos.

Soto sostuvo que, como consecuencia de esta tarifa, se ha reducido la oferta de destinos internacionales, lo que representa un retroceso para la conectividad aérea y el turismo receptivo.

En ese sentido, exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a evaluar alternativas que eviten nuevas suspensiones por parte de otras aerolíneas.