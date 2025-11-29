El congresista Wilson Soto anunció que retiró el proyecto de ley que buscaba regular la actividad de los creadores de contenido digital en el país.

Soto sostuvo que la decisión responde a un proceso de escucha y reflexión, y no a presiones externas. Explicó que, tras las reacciones de los últimos días, consideró que no es el momento adecuado para impulsar una propuesta de esa naturaleza.

Soto remarcó que “este no es el mejor momento” y que “la democracia también implica saber detenerse, escuchar y comprender el sentir de la ciudadanía”.

También indicó que prestó atención a las opiniones recibidas y optó por dejar sin efecto la iniciativa ante la preocupación de sectores que se podrían ver afectados.

Aun así, el parlamentario insistió en que la problemática que motivó su propuesta es real. Recordó que, en los últimos años, “miles de ciudadanos han sido expuestos a información equivocada, consejos irresponsables, recomendaciones peligrosas y datos sin sustento” en temas sensibles como salud, educación, seguridad y patrimonio. Además, advirtió que figuras con gran alcance digital tienen una notable influencia en las decisiones de muchas familias.