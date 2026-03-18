Wolfgang Grozo Costa, aspirante a la presidencia por Integridad Democrática, participó en un foro organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde expuso su plan de gobierno y respondió preguntas sobre desarrollo productivo e industria.

Durante su intervención, enfatizó la necesidad de reconocer al emprendimiento como motor económico y la importancia de un Estado eficiente que respalde a los ciudadanos.

“Hoy el Perú enfrenta una paradoja profunda. Somos un país lleno de talento, lleno de energía emprendedora y de gente que madruga para sacar adelante a su familia. Pero también somos un país donde el Estado muchas veces para quienes He visto algo que el Estado no ha entendido”, expresó el candidato.

Luego continuó con: “El Perú no está dividido entre ricos y pobres. El Perú está dividido entre los que madrugan para construir su futuro y un sistema que les pone trabas que les impide crecer. Hoy existe una nueva clase social en el país. No es una clase ideológica. No es de izquierda ni de derecha. Es la clase emprendedora, el bodeguero, el mototaxista, el barbero, el canillita, la madre que cocina para vender, el joven que abre un pequeño negocio digital. El técnico que se formaliza para crecer.”

Durante el foro, el candidato abordó temas como la formalización de negocios, la seguridad ciudadana, la educación con enfoque productivo y la industrialización del país, proponiendo medidas concretas como la reducción de impuestos para emprendedores y la modernización de procesos burocráticos. Asimismo, resaltó la necesidad de una educación integral que promueva valores, pensamiento crítico y formación técnica vinculada al empleo y la innovación tecnológica.

“Tres principales medidas que nosotros consideramos que se deben implementar para fomentar la industria. La primera, y lo mencioné en las palabras que tuve a bien brindar, la desregulación, el desregular los procesos… Un segundo eje es la energía, energía que lamentablemente en el país, en el interior, no llega a distribuirse adecuadamente y que los costos sean elevadísimos… Y un tercer punto es la tecnología, la innovación, la tecnología… Si queremos nosotros tener un desarrollo sostenido, obviamente, partiendo de la premisa de unidad, meritocracia, donde dejemos de pelear, de enfrentarnos… Más allá, estamos en una contienda electoral. El único objetivo que debe imperar en nuestro país y el único norte es justamente el Perú y nuestra población.”