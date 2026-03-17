El candidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, participó en el Foro de candidatos a la presidencia 2026 y centró buena parte de su exposición en cuestionar a la clase política antes que en enumerar promesas de campaña. Desde el inicio de su intervención, sostuvo que el Perú ya ha escuchado demasiadas ofertas incumplidas y que el verdadero debate debe enfocarse en la trayectoria de quienes buscan gobernar.

“No creo que en estos momentos lo fundamental, lo esencial sea las propuestas de los candidatos”, afirmó. Luego añadió: “Lo importante, distinguidos amigos, empresarios y de la Universidad San Marcos, es la conducta de la gente. Yo le pido al pueblo del Perú que no vote por quienes hacen lindas propuestas, porque de eso estamos cansados”.

Lescano señaló que el país atraviesa una crisis marcada por la corrupción, la impunidad y la precariedad del Estado. “Veo que en mi país no hay desarrollo productivo de ninguna clase. No hay infraestructura. No hay formalización de nada. Lo que veo es abandono y eso es producto de estados debilitados por la impunidad”, indicó. En esa línea, insistió en que no se puede confiar en sectores políticos que, según dijo, forman parte de un “pacto mafioso”. “El Perú sabe que estamos gobernados por el crimen. El crimen se está imponiendo y la ley ahora no vale nada”, remarcó.

En el bloque económico, el candidato explicó que su plan de gobierno apunta a impulsar la industrialización del país, especialmente fuera de Lima. “El desarrollo productivo (...) consiste en industrializar el Perú esencialmente en el área rural y reforzar las actividades que ahora están llevando al Perú con buenos ingresos”, señaló. Mencionó productos como la quinua, la papa, las frutas, el cacao y el café como sectores con potencial para generar empleo y bienestar en la sierra y la selva.

Sobre la formalización, Lescano sostuvo que no basta con reducir trámites o conceder beneficios tributarios si el Estado no garantiza seguridad. “¿Alguien podría pensar que los microempresarios se van a formalizar porque les van a reducir el papeleo o les van a conceder algún otro beneficio tributario? Si los están matando mañana, tarde y noche en las calles con un gobierno y con un estado corrupto y debilitado, nadie se va a formalizar”, dijo. A su juicio, la formalización solo será posible si el Estado protege a la ciudadanía y recupera legitimidad. “Uno se formaliza si ve un presidente decente (...) o cuando hay un sicario, viene, mata y la policía nunca le encuentra”, agregó.

En el segundo bloque de su exposición, Lescano se enfocó en salud, educación y seguridad ciudadana. En salud, afirmó que el Estado debe asumir un rol más activo. “El Estado garantiza la educación y la salud”, recordó al citar la Constitución de 1979, en contraste con la Carta de 1993, que —según dijo— solo habla de promover el acceso. “Yo, si soy presidente, sin necesidad de cambiar la Constitución, voy a garantizar la educación de la gente y la salud”, aseguró.

El candidato señaló que durante su recorrido por el país encontró hospitales abandonados, sin terminar o paralizados por arbitrajes y corrupción. Por ello, dijo que apelará a mecanismos de gobierno a gobierno. “Tengo 50 hospitales, señores chinos o señores americanos. A ver, ¿cuánto me dan? ¿En cuánto tiempo lo construyen? Para que el pueblo se beneficie”, afirmó. También cuestionó la subutilización de los hospitales que sí están operativos. “Los hospitales tienen que funcionar mañana, tarde y noche. Y si hay que pagarle sus horas extras a los médicos y a las enfermeras, se les paga”, sostuvo.

En educación, Lescano propuso una fuerte inversión pública para recuperar la infraestructura escolar y ampliar el acceso a la tecnología. “Hay 55 000 colegios públicos y la mitad está en el suelo”, indicó. Añadió que el país necesita invertir también en conectividad. “El Perú tiene para comprar 10 o 20 satélites de telecomunicaciones”, afirmó, al explicar que su propuesta apunta a brindar internet gratuito a estudiantes de escuelas públicas, especialmente en zonas alejadas. También planteó mayor capacitación para el magisterio. “Al magisterio (...) lo tenemos que capacitar. Les piden requisitos, les tomas examen, pero están abandonados a su suerte”, dijo.

Sobre la inseguridad, el candidato fue enfático en que la primera tarea debe ser una reforma profunda de la Policía Nacional. “Lo que primero tengo que hacer es reorganizar la Policía Nacional”, señaló. Según Lescano, la institución está infiltrada por redes criminales y altos mandos que han desviado recursos. “Para nadie es ajeno que la Policía Nacional está infiltrada por una serie de criminales, comisarios que venden el servicio de sus policías (...) los señores generales comprándose carros de alta gama y no compran patrulleros”, denunció.

A esa reorganización sumó la necesidad de articular a la Policía con otras instituciones. “Tengo que además traer a las instituciones que pueden colaborar con ellas, la Fuerza Armada, el Serenazgo, las juntas vecinales, los comités de autodefensa”, indicó. Además, planteó cambios en la respuesta penal frente al delito. “Ladrón que cae en la calle, ladrón que ya no sale”, dijo, al defender una reforma procesal para evitar que personas detenidas en flagrancia recuperen rápidamente la libertad.

Durante la ronda de preguntas, Lescano fue consultado por la crisis del transporte y la falta de una autoridad integrada. En respuesta, describió el sistema vial peruano como un desastre y responsabilizó a las actuales autoridades por el caos. “El tránsito en el Perú y en Lima en particular (...) es una desgracia”, afirmó. También cuestionó la gestión municipal en la capital. “Nos está dejando una Lima destrozada por el caos vehicular. No ha hecho nada, la ciudad sucia”, sostuvo en referencia a la administración de Rafael López Aliaga.

Aunque dijo coincidir con la necesidad de reformas en transporte, volvió a insistir en que el fondo del problema no está solo en el diseño institucional. “No creo que el asunto sea fundamentalmente de reformas. Creo que se tiene que hacer algunas, obviamente coincido con usted, pero ese no es el problema central del Perú. El asunto central del Perú es que hay mucho delincuente en el poder”, afirmó.

Lescano cerró su intervención reiterando que la clave de las elecciones no está en quién ofrece más obras o mejores cifras, sino en la calidad ética de quienes buscan gobernar. “Más allá de las reformas (...) la conducta de la gente es lo primero que el peruano debe tomar”, concluyó.