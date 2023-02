Zamir Villaverde, un empresario investigado por el delito de lavados de activos y que fue muy cercano a Pedro Castillo, sostuvo que desconoce de que algún congresistas se encuentre involucrado en hechos irregulares y menos que formen parte de los llamados ‘niños’ del exmandatario.

MIRA AQUÍ: Gobierno retira a Silvio Rendón del BID y tiene en la mira al exministro José Gavidia por cargo en organismo de la ONU

“No conozco ni me consta le nombre de los congresistas, no podría darles mayor información de nombres específicos. La señora Karelim López, derrepente ella tendrá información y pruebas que podría aportar lo que ella está diciendo; en cuanto a mi persona no conozco a un congresista, no me he reunido con un congresista”, sostuvo tras su participación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Villaverde estuvo en el penal de Ancón, pero fue liberado y actualmente es aspirante a colaborador eficaz por el caso Puente Tarata tras las declaraciones de la lobista Karelim López que lo implicaros en presuntos actos de corrupción.

“Toda la información que he brindado al Ministerio Público se encuentra ahí , las investigaciones, las pruebas ya las he brindado y son ellos los que hacen las investigaciones y la entidad competente que para determinar responsabilidades”, sostuvo.

En otro momento, Villaverde señaló que, desde que el expresidente Pedro Castillo dejó su cargo, no ha tenido ningún seguimiento ni su vida corre peligro. “En su momento lo hubo, porque estaba contribuyendo con el Ministerio Público. Habían reglajes que a la fecha ya se sabe de quien venía”, acotó.

LO MÁS LEÍDO EN POLÍTICA:

Alejandro Cavero sobre Dina Boluarte: “Está demostrando que no está en la capacidad de gobernar”

Ministro de Educación sobre protestantes: “Se dejan manipular por azuzadores profesionales”

Proyecto de ley plantea prisión preventiva para deudores de pensión de alimentos

Martha Moyano: “Si Dina Boluarte renuncia estaría entregando el país al Movadef”

Pleno del Congreso aprueba declarar persona no grata a Evo Morales

Dina Boluarte: lee la moción de vacancia completa y conoce sus argumentos

Silvia Monteza: “La Policía debe identificar y detener a las personas que incendiaron instituciones del Estado”

Marleny Portero sobre Dina Boluarte: “Creo que a veces el poder nos queda muy grande”

VIDEO RECOMENDADO: