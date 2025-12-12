El Ministerio de Salud difundió un comunicado en el que aclaró la situación del subclado K de la influenza A H3N2, señalando que este tipo de virus no ha sido identificado en Sudamérica.

La entidad precisó que, aunque el virus circula actualmente en el hemisferio norte por su temporada invernal, las condiciones climáticas de la región limitan su propagación masiva.

Ante el incremento de viajes por fin de año, el Minsa indicó que se han activado los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y reforzar la capacidad de respuesta en los servicios de salud.

El comunicado también destacó que las vacunas disponibles continúan siendo efectivas para prevenir hospitalizaciones y cuadros severos, especialmente en la población vulnerable.

Entre las recomendaciones, el Minsa insistió en que los menores de 5 años, adultos mayores y personas con comorbilidades deben vacunarse en los establecimientos de salud.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas durante las festividades, como el lavado de manos y el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios. Asimismo, quienes regresen de Europa o Estados Unidos deben estar atentos a cualquier malestar y acudir al centro de salud informando sobre su historial de viaje.