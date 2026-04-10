El arte como herramienta de cambio social es el eje de “TROMPOS”, una exposición que permanece abierta al público hasta el 16 de abril en Lima. La iniciativa reúne a decenas de artistas en una propuesta que combina creación contemporánea y apoyo a comunidades con acceso limitado a la cultura.

En esta quinta edición participan 38 artistas con 39 piezas, entre ellos Fito Espinosa, Luz Letts y Ángel Valdez. Las obras parten de trompos de madera intervenidos, convirtiéndose en piezas únicas que exploran lo simbólico y lo lúdico desde distintas miradas artísticas.

El proyecto está vinculado a la Escuela de Arte Puckllay, institución que desde hace más de 22 años desarrolla formación artística integral para cerca de 100 niños y jóvenes cada año. A través de iniciativas como esta exposición-subasta, la escuela sostiene su trabajo comunitario enfocado en disciplinas como danza, música, teatro y artes plásticas.

La muestra se realiza en la Galería Tarsila do Amaral del Centro Cultural Guimarães Rosa, en Miraflores, con ingreso libre. Además de la exhibición presencial, se mantiene activa una subasta digital que permite adquirir las obras y contribuir al financiamiento de la escuela.

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