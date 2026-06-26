El cierre de la fase de grupos mantiene la tensión en el Grupo H, donde Cabo Verde enfrentará a Arabia Saudí este viernes en Houston con la posibilidad de alcanzar una clasificación histórica a la siguiente ronda del torneo.

La tabla llega ajustada a la última fecha: España lidera con 4 puntos y una amplia diferencia de goles, mientras Uruguay y Cabo Verde suman 2 unidades, con los sudamericanos mejor posicionados por registros anotadores. Arabia Saudí cierra con 1 punto y una diferencia negativa, lo que complica sus opciones.

El panorama deja múltiples escenarios abiertos. Una victoria española ante Uruguay aseguraría su pase como líder, pero cualquier otro resultado podría modificar el orden final.

En ese contexto, una victoria de Cabo Verde le permitiría alcanzar los 5 puntos y mantener opciones de clasificación, dependiendo de los demás resultados del grupo.

Arabia Saudí llega obligada a ganar tras su derrota previa ante España, mientras Cabo Verde apuesta por una actuación sólida liderada por su arquero Vozinha, figura clave en el empate conseguido ante los europeos.

Dónde ver el partido

El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston y será transmitido por DSports (canales 610 SD y 1610 HD, además de 612 y 613) y la plataforma DGO. También estará disponible en Paramount+.