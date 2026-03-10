Deportivo El Inca continúa arrollando rivales en el campeonato de la Primera División de Fútbol de Chao y ayer superó sin problemas por 5-0 a Estudiantes, en el Estadio Mar Verde. El cuadro azul y blanco lidera el Grupo B, a falta de dos fechas.

SUPERIOR

Con Segundo Pérez en la dirección técnica, El Inca demostró su buen juego y superioridad desde el pitazo inicial. A los 5 minutos de juego, apareció Alessandro Ninasquispe dentro del área para inflar las redes y anotar el primer tanto de la tarde, para alegría de la hinchada de El Inca. Sobre los 23’, otra vez Ninaquispe pisó el área y de un tiro cruzado anotó el segundo tanto. Seis minutos más tarde, el volante Niger Vega se encargó de ampliar el marcador a 3-0.

Ya en la segunda mitad, sobre los 70’, el delantero Jorge Esparza se encargó de marcar el cuarto tanto para su escuadra. Y a los 76’, el experimentado Fabricio Ruiz, de un derechazo, cerró la goleada, marcando el quinto tanto.

“El primer objetivo es ganar la liga de Chao. Luego, iremos por la provincial y en la departamental luchar por traer una etapa nacional de la Copa Perú a Virú”, indicó Javier Mendoza, directivo de El Inca.

ASÍ MARCHAN

El Inca es puntero de la serie B con 12 puntos. Luego, le siguen Defensor Tizal (11), Defensor Tanguche (9), Estudiantes de Chao (4), Deportivo La Túpac (4), Deportivo Nuevo Chao (3) y Defensor Chao (0).