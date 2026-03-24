Deportivo El Inca goleó 6-0 a Defensor Tanguche, en el Estadio Municipal de Mar Verde, y con ello ganó el Grupo B del campeonato de la Primera División de fútbol de Chao. Los dirigidos por Luis Bardales clasificaron al cuadrangular final, donde lucharán por lograr el título y el pase a la etapa provincial de la Copa Perú de la provincia de Virú.

DOMINIO TOTAL

Desde el pitazo inicial, El Inca mostró su buen fútbol y tuvo en el experimentado mediocampista Niger Vega a su mejor elemento. Cuando se jugaban los 10 minutos, apareció el joven delantero Alessandro Ninaquispe para inflar las redes y anotar el primer tanto de la tarde, para alegría de su hinchada.

Luego, el volante Angelo Islado marcaba el segundo gol para su escuadra, cuando el reloj marcaba los 25’. Antes de irse al descanso, Vega se encargaba de convertir el 3-0 parcial.

Para la segunda mitad, a los 54’, Anderson Mauricio no perdonó dentro del área y rompió la red. Era el 4-0 y en la tribuna se vivía una fiesta. El goleador Víctor Ruiz, sobre los 71’, convertía el quinto gol para su escuadra. Para cerrar el triunfo, el ariete Christopher Charún anotó el sexto tanto a los 85 minutos.

ASÍ QUEDARON

El Inca terminó como puntero de la serie B con 18 puntos. Luego, le siguen Defensor Tizal (11), Estudiantes de Chao (10), Defensor Tanguche (9), Deportivo La Túpac (7), Deportivo Nuevo Chao (3) y Defensor Chao (3).