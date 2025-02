A sus 37 años, el “Moncho” Jesús Arismendi colgó los chimpunes e inicia una nueva etapa en su carrera como entrenador y buscará con Alianza Libertad campeonar en la Primera División del fútbol trujillano y avanzar en la Copa Perú.

De casa

Arismendi ya el año pasado dirigió al cuadro blanquiazul en la Segunda División y logró el ansiado ascenso.

“Agradecer a Geanmarco Quezada (presidente de Alianza Libertad) por darme la oportunidad. Voy a dar lo mejor por el club”, indicó.

Para esta temporada, el cuadro blanquiazul, que ya fue campeón distrital en 2018, espera repetir el plato.

“Este año las aspiraciones son altas. Me han enseñado que en el fútbol no hay que especular nada y hay que trabajar, entrenar y estar en todos los detalles. Voy a transmitir respeto y mucha responsabilidad a los chicos. Vamos a seguir planificando y ser protagonistas. La idea es campeonar y llegar lo más lejos posible en la Copa Perú”, remarcó.

Sigue su escuela

El exlateral derecho que jugó 18 años en el fútbol profesional indicó que quien lo marcó como DT fue Juan Reynoso como DT, cuando dirigió FBC Melgar.

“Admiro a muchos entrenadores del fútbol extranjero, pero quien me marcó fue Juan Reynoso. Cuando él me entrenó me marcó su idea de juego. Sin embargo, cuando tenía 26 años ya me miraba como entrenador e iba visualizando y sacando algo de cada entrenador. Tengo mi propia forma de entrenar y jugar. Mi equipo será con muchas ganas y que nunca se dé por vencido y luche todas la pelotas”, apuntó.

Confianza

Geanmarco Quezada, presidente del cuadro aliancista, resaltó que en esta temporada cuentan con futbolistas de experiencia y juventud para cosechar un trofeo más.

“En nuestro regreso a Primera División tenemos claro que el objetivo es campeonar. Confiamos en el trabajo del comando técnico que encabeza Jesús Arismendi y en el plantel que se está armando”, sentenció.