El Poder Ejecutivo designó este martes 18 de agosto a Óscar Fausto Fernández Cáceres como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), en reemplazo de Sergio Luis Ludeña Visalot, cuya renuncia fue aceptada oficialmente.

La designación fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 021-2026-MINEDU, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

Sergio Ludeña deja el IPD tras incidente por fumigación

Previamente, mediante otra resolución suprema, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Sergio Ludeña a la presidencia del IPD y le dio las gracias por los servicios prestados.

El relevo se oficializa después del incidente registrado el domingo 16 de agosto en La Videna, donde una fumigación alcanzó áreas en las que permanecían deportistas.

Según la denuncia presentada por el propio IPD, seis deportistas resultaron afectados y fueron atendidos por personal de salud del recinto.

La coincidencia temporal entre ambos hechos debe tratarse con cautela: las resoluciones informadas no señalan que la renuncia de Ludeña o la designación de Fernández sean consecuencia de la fumigación.

Ludeña había presentado denuncia penal por fumigación

Un día antes de oficializarse su salida, Ludeña informó que el IPD presentó una denuncia penal ante la comisaría de San Luis para esclarecer lo sucedido durante los trabajos de fumigación.

El entonces presidente del organismo sostuvo que se habrían fumigado áreas que no estaban autorizadas y anunció la entrega a la Policía Nacional de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

“Se habría fumigado áreas que no se encontraban autorizadas, lo cual habría afectado a distintos deportistas”, declaró Ludeña a RPP.

De acuerdo con la denuncia, la fumigación estaba programada originalmente para este martes 18 de agosto, pero fue adelantada. El IPD también abrió una investigación administrativa interna para determinar quién autorizó o permitió las labores.

Óscar Fernández asume la presidencia del IPD

Con la publicación de la Resolución Suprema N.° 021-2026-MINEDU, Óscar Fernández Cáceres asume la conducción del IPD en medio de las investigaciones por lo ocurrido en La Videna.

Las diligencias deberán determinar las responsabilidades por la fumigación y esclarecer por qué los trabajos fueron realizados antes de la fecha inicialmente programada.