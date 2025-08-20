La competencia en el Campeonato Nacional Ronex 2025 está de candela y ahora los pilotos de las categorías Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, Copa AVA RX y UTV están listos para la tercera fecha que se realizará este 24 de agosto en el Ronex Park de Lurín.

Los pilotos de las distintas categorías buscarán seguir escalando en la tabla acumulada que se puede visualizar en las redes del Ronex.

En cuanto a Crosscar, Diego Heilbrunn sigue liderando con 95 puntos obtenidos en las dos primeras jornadas, seguido de Joaquín Landa (62 puntos) y Alex Heilbrunn (57 puntos).

Fernando Dreyfus se ubica primero en la categoría Copa AVA RX con 84 puntos; Nicolás Landa en UTV (96 puntos); Flavio Castro en Motos Pro con 100 puntos y José Piña en Motos Mecánica Nacional con 93 unidades.

“Aquí también se sumarán a competir los hermanos Heilbrunn, Beto Sánchez, entre otros. Será una jornada épica”, señala Luciano Pestana, organizador del evento.

Como es de costumbre, habrá activaciones de marcas, zona de food trucks y el Meet and Greet seguir generando ese vínculo entre los pilotos y los fans. Las entradas ya están en passline: https://bit.ly/4fyA61M . ¡Niños menores de 13 años no pagan!

Actividad se realiza en coordinación con Estaciones AVA, Segway, Concrefab, Facilita, K2, CDC, Refri Perú, MK91.