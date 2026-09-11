Los afiliados al sistema previsional peruano podrán iniciar el trámite para pasar de la ONP a una AFP, o realizar el proceso inverso, desde el 1 de junio de 2027.

La medida forma parte de la implementación de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

El procedimiento estará regulado por un reglamento operativo aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva 000081-2026-PE-ONP y elaborado en coordinación con la SBS.

El trámite se efectuará a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), que centralizará los procesos de afiliación y traslado entre ambos regímenes.

El primer traslado podrá solicitarse en cualquier momento a partir de la fecha establecida. Para realizar cambios posteriores, el afiliado deberá permanecer al menos 24 meses en el régimen al que se haya trasladado.

El reglamento establece que los pensionistas por jubilación o invalidez no podrán acogerse a estos traslados debido a que ya reciben una pensión.