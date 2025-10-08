El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de 16.02 Unidades Impositivas Tributarias (equivalente a S/85.707) al Hotel Aranwa del Valle Sagrado, operado por la empresa Peruvian Tours Agency S.A.C.

La sanción fue dictada en primera instancia administrativa por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2), tras determinarse que el establecimiento puso en riesgo la seguridad y salud de un menor de edad en sus instalaciones, ubicadas en el distrito de Urubamba, región Cusco.

El caso se originó a raíz de la denuncia presentada por una familia cuyo hijo, de seis años, cayó desde el segundo piso del hotel en septiembre de 2024. El incidente le ocasionó un traumatismo intracraneal y una hemorragia en la cabeza, según los informes médicos incluidos en el expediente.

Luego de evaluar las pruebas, la CC2 concluyó que las barandas del segundo nivel del establecimiento no cumplían con las condiciones de seguridad exigidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Según determinó el organismo, las estructuras carecían de elementos de soporte u ornamentales que impidieran el paso de un niño, lo que configuró una infracción al deber de garantizar instalaciones seguras para los consumidores.

Durante el procedimiento, el hotel no presentó evidencias que desvirtúen los hechos ni entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al día del accidente.

Además de la multa, Indecopi dispuso que Peruvian Tours Agency S.A.C. reembolse los gastos médicos ocasionados por el accidente, en coordinación con la familia afectada.

La entidad precisó que la resolución aún puede ser apelada dentro del plazo legal establecido. En caso de presentarse el recurso, el expediente será revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, que actuará como segunda instancia administrativa para confirmar, modificar o revocar la sanción impuesta al hotel del Valle Sagrado.