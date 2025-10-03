El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanzó una advertencia a los importadores que planean ingresar al país productos que vulneren derechos de autor, en particular a pocos meses de la temporada navideña.
La institución recordó que traer mercancía que reproduzca sin autorización obras protegidas, como figuras de personajes de películas, series o superhéroes, constituye una infracción a la Ley de Derecho de Autor.
De acuerdo con el organismo, esta práctica puede acarrear multas de hasta 180 Unidades Impositivas Tributarias (equivalentes a S/ 963 000), además de medidas adicionales como la incautación de la mercadería e incluso el cierre del establecimiento infractor.
El Indecopi, a través de su Dirección de Derecho de Autor, subrayó que el cumplimiento de la normativa en procesos de importación no se limita a los requisitos aduaneros o sanitarios.
Señaló que también es indispensable observar las disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual, pues el incumplimiento expone a los comerciantes a sanciones severas y a la pérdida de sus inversiones.
La institución explicó que se entiende por piratería todo producto que haga uso de imágenes, personajes, obras artísticas, musicales o audiovisuales sin contar con el consentimiento de sus titulares.
Este tipo de conductas, indicó, afectan directamente a los creadores y generan perjuicios a las industrias culturales y creativas, sectores que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleo en el país.
En esa línea, el Indecopi exhortó a los importadores a tomar previsiones y asegurarse de que los productos que ingresen al mercado cuenten con las licencias o permisos correspondientes.
