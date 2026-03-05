El organismo regulador Osinergmin informó que el suministro de combustibles en el país continúa con normalidad, pese al racionamiento de gas natural tras la interrupción del transporte del recurso.

Según la entidad, los inventarios actuales permiten atender la demanda del mercado interno.

De acuerdo con el reporte, la planta de Pluspetrol en Pisco dispone de reservas de GLP que alcanzarían para aproximadamente 12 días de consumo. A ello se suman existencias almacenadas en los puertos del Callao, que permitirían cubrir cerca de seis días adicionales.

El regulador también revisó los inventarios de las plantas de abastecimiento Valero, Pampilla, Callao y Conchán. Tras esa evaluación, indicó que no se registra escasez de gasoholes, tanto en su versión premium como regular, ni de diésel en estas instalaciones.

Osinergmin señaló además que se realizan gestiones para importar mayores volúmenes de combustible con el objetivo de asegurar el abastecimiento.

