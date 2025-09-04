Durante un viaje interprovincial de Lima a Ayacucho, la vida de decenas de pasajeros estuvo en riesgo debido a que los choferes y el asistente del bus de la empresa Espinoza manejaron en evidente estado de ebriedad.

De acuerdo a la imágenes grabadas por los pasajeros y difundidas por América Noticias, uno de los conductores apenas podía hablar o mantenerse en pie mientras estaba en la cabina, situación que generó alarma tras un choque contra otro vehículo durante el trayecto.

Al llegar al terminal de Huamanga, los pasajeros denunciaron que el chofer, el copiloto y el asistente estuvieron ebrios durante gran parte del viaje, incluso grabaron la situación.

En el colmo de los hechos, a pesar del accidente, el personal del bus no detuvo el servicio ni informó a sus superiores.

Al llegar al destino, uno de los choferes intentó huir y el copiloto se escondió, pero fueron intervenidos por el Serenazgo de Huamanga y la Policía Nacional.

Las pruebas de alcoholemia confirmaron que los tres trabajadores estaban bajo los efectos del alcohol mientras desempeñaban sus funciones. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) inició una investigación, mientras que los implicados fueron trasladados a la comisaría.

Según el matutino, la empresa Espinoza recibió sanciones económicas, pero no ha emitido pronunciamiento oficial.

Vecinos y pasajeros exigieron sanciones ejemplares y mayor control en el servicio interprovincial para evitar que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios.