Las intensas lluvias que se registran en Ayacucho han provocado el desborde del río Sankirhuato, generando una situación de emergencia en la zona de San Francisco. El avance del agua ha obligado a varios pobladores a dejar sus viviendas, además de reportarse pérdidas materiales.

La emergencia continúa activa debido a que las precipitaciones no cesan, lo que dificulta el control del caudal.

En paralelo, se vienen ejecutando acciones para evitar que el agua alcance más áreas habitadas.

Las autoridades han dispuesto el envío de maquinaria adicional para reforzar los trabajos de contención. También se informó que especialistas del Ingemet se dirigen al lugar, mientras que OTASS interviene en la limpieza del sistema de desagüe afectado por obstrucciones.