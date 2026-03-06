Una emergencia se registró en el distrito de Aina, San Francisco, en la provincia de La Mar, región Ayacucho, luego de que un huaico generado por fuertes lluvias ocasionara el desborde del río Sankiruato.

El incremento repentino del caudal permitió que el agua y el lodo ingresaran a zonas urbanas, afectando diversas viviendas del lugar.

El flujo arrastró barro y objetos a su paso, lo que provocó daños principalmente en los primeros niveles de varias casas. Durante el evento, decenas de pobladores quedaron atrapados dentro de sus viviendas o mientras transitaban por el sector.

Ante la situación, personal del Cuerpo General de Bomberos, brigadistas de Defensa Civil y agentes de Serenazgo iniciaron labores de rescate. Los equipos de emergencia utilizan cuerdas para ayudar a los habitantes a cruzar áreas cubiertas por lodo y agua mientras continúan las evacuaciones.

Las autoridades locales y brigadas del Gobierno Regional de Ayacucho realizan la evaluación de daños en la zona urbana, aunque todavía no se ha determinado cuántas viviendas resultaron afectadas.