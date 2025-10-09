El congresista de Fuerza Popular, César Revilla, anunció que su bancada presentará una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, citando la “deficiente respuesta” del sector frente a la creciente ola de criminalidad en el país.

César Revilla, quien representa a Piura -región de origen de la agrupación Agua Marina que en la víspera sufrió un atentado- enfatizó la urgencia de reaccionar ante los recientes hechos violentos, como el atentado que afectó a la orquesta de cumbia.

El congresista adelantó que, debido a la inacción del Ejecutivo, su grupo parlamentario iniciará “políticas de fuerza” para exigir resultados.

La moción viene acompañada de propuestas de la bancada, que incluyen la intervención inmediata de centros penitenciarios, el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional bajo un nuevo marco legal, y la evaluación de una denuncia parcial al Pacto de San José para flexibilizar restricciones legales de seguridad.

Revilla sin embargo, descartó apoyar una moción de vacancia presidencial por el momento. El legislador remarcó que el objetivo primario de Fuerza Popular es presionar por acciones concretas en el Ministerio del Interior.

#Comunicado: Urge activar el plan integral de emergencia nacional contra el terrorismo urbano. pic.twitter.com/CAvod7lj47 — Partido Político Fuerza Popular (@FuerzaPopular__) October 9, 2025