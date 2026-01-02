Un duro golpe al comercio ilegal de drogas se registró en la región Cusco, donde agentes de la Policía intervinieron un convoy de camionetas, que trasladaban un cargamento de cocaína de alta pureza.

En declaraciones a Correo, el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, mencionó que se trató de un trabajo de inteligencia realizado por agentes del destacamento policial del aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco, quienes dieron la alerta para la intervención.

“Son 227 kilogramos de clorhidrato de cocaína proveniente del Vraem, con destino a Puno, Bolivia, Brasil y probablemente Europa, esta carga fue interceptada en Cusco, siendo uno de los mayores golpes al narcotráfico en lo que va del año”, refirió el jefe policial.

Se supo que la droga iba acondicionada en una de las tres camionetas intervenidas. El cargamento estaba envuelto en 227 ‘ladrillo’ encintados y con el logotipo de un delfín. Las otras dos camionetas habrían estado acompañando la unidad con droga a modo de escolta. Hay tres detenidos.

Las autoridades policiales mencionaron que un kilo de droga sale del Vraem con un costo de 1 500 dólares aproximadamente, para luego subir dramáticamente de precio a medida que va cruzando el país y las fronteras internacionales, pudiendo costar hasta 35 000 dólares en el extranjero, es por ello que calculan que todo lo incautado asciende a ocho millones de dólares en el mercado europeo.

