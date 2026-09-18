El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, realizó trabajos de limpieza y conservación de una roca calcárea labrada ubicada en el Sitio Arqueológico de Lanlacuyoq, integrante del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, que fue afectada por pintas realizadas en su superficie.

De acuerdo con el reporte del personal de vigilancia, en la roca se encontraron inscripciones de dos nombres, realizadas con pigmentos de color rojo y rosado , así como otras pintas ilegibles en la parte media y baja de la superficie afectada.

Ante este hecho, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, formulará la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, a fin de que se realicen las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los responsables, de acuerdo con la normativa vigente de protección del patrimonio cultural.

Asimismo, los especialistas del Laboratorio Físico Químico de la DDC Cusco realizaron la limpieza de las pintas, utilizando materiales y herramientas especializadas para retirar los pigmentos sin afectar la superficie de la roca. La intervención se realizó como parte de las acciones de conservación.

El director del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, arqueólogo Francisco Solís, hizo un llamado a toda la población cusqueña a sumarse a la conservación del patrimonio cultural, mediante el cuidado y protección de las evidencias arqueológicas que forman parte de la historia de la región y del país.

“El Ministerio de Cultura continuará desarrollando acciones de protección, conservación y vigilancia de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación, a fin de garantizar su preservación para las actuales y futuras generaciones”, señaló.

Limpieza De Muros

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