En Cusco se entregó oficialmente la Jerarquía 2 a siete recursos turísticos del distrito de San Jerónimo: el Templo de San Jerónimo, los sitios arqueológicos de Silkinchani y Raqayraqayniyuq, el Humedal de Patapata Phuyuqocha, el Apu Pachatusan, la Cascada Paqchayoq y el Bosque Andino Pachacutec.

Esta distinción, entregada por el Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía - Gercetur, representa un reconocimiento formal del valor turístico de estos espacios, tanto natural como cultural, con miras a su desarrollo responsable.

Al alcanzar la Jerarquía 2, estos recursos pasan a formar parte del inventario oficial de atractivos priorizados para promoción y gestión por parte de las autoridades regionales y locales. Dicho reconocimiento facilita su inclusión en planes de desarrollo turístico, la canalización de inversiones públicas o privadas orientadas a infraestructura, señalización, conservación y puesta en valor, así como su incorporación en circuitos turísticos estructurados, lo que favorece el turismo sostenible y abre nuevas oportunidades económicas para la población local.

Durante la ceremonia, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, destacó que esta acción fortalece la descentralización del turismo, impulsa el desarrollo local y pone en relieve la riqueza cultural, natural y ancestral del distrito. “Un recurso turístico jerarquizado significa más oportunidades para las familias, mejores servicios e impulso al emprendimiento. Hoy San Jerónimo reafirma su potencial y avanza hacia un desarrollo sostenible y ordenado”, señaló.

Durante la actividad también se firmó un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de coordinar medidas de protección, conservación y promoción de estos recursos, así como articular acciones con comunidades, operadores turísticos, gremios y otros actores del sector, sentando las bases para un turismo planificado, responsable y sostenible.

Con este reconocimiento, San Jerónimo deberá trabajar para ser un distrito con alto potencial turístico, capaz de posicionarse como un destino emergente en la región. La Jerarquía 2 no solo da visibilidad a sus atractivos, sino que abre la puerta a oportunidades de desarrollo socioeconómico, conservación del patrimonio y generación de empleo local, promoviendo un turismo inclusivo, ordenado y respetuoso del territorio.