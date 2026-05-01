Una orden judicial dispuso siete días de detención preliminar contra el alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi León, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción.

La medida fue emitida por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco.

El caso es seguido por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención, que lo investiga por cohecho pasivo propio y presunta participación en una banda criminal. En el proceso también está implicado su exconductor Juan Carlos Ramos Huamán.

Como parte de las diligencias, el juez Guido Castillo Lira autorizó el allanamiento de viviendas, la sede municipal, así como el registro e incautación de bienes.

Estas acciones fueron ejecutadas por el fiscal Omar Vera en distintos puntos de Quillabamba, donde se intervino hasta cuatro inmuebles y se incautaron documentos y dinero en efectivo.

Durante el operativo fue detenido Ramos Huamán, mientras que el alcalde no fue ubicado en su vivienda. Según la Policía, la autoridad había encargado el despacho de alcaldía mediante resolución del 28 de abril, lo que impidió concretar su captura.

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