Un sismo de magnitud 4.0 sorprendió este jueves 6 de noviembre a la selva central del país. El movimiento se produjo a las 17:55 p.m. (hora local) y fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el IGP, el epicentro del sismo se localizó a 52 kilómetros al norte de Satipo, en la región Junín, con una profundidad de 113 kilómetros. La intensidad del movimiento fue calificada como III en la escala de Mercalli en la ciudad de Pisco, lo que indica una percepción leve por parte de la población, sin causar daños estructurales.

Datos técnicos

Magnitud: 4.0

Profundidad: 113km

Latitud: -10.80

Longitud: -74.51

Referencia: 52 km al N de Satipo, Satipo - Junín

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas. Sin embargo, el evento ha generado preocupación entre los ciudadanos.

Se recomienda a la población mantener la calma, revisar sus planes de emergencia y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó en sus redes sociales que el sismo de magnitud 4.0 también se percibió en Puerto Bermúdez, Oxapampa – Pasco.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0732

Fecha y Hora Local: 06/11/2025 17:55:22

Magnitud: 4.0

Profundidad: 113km

Latitud: -10.80

Longitud: -74.51

Referencia: 52 km al N de Satipo, Satipo - Junín — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 6, 2025