En medio de la crisis por la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV), la especulación y el aprovechamiento de algunas empresas relacionadas a la venta de combustible y de la mayoría de los conductores de taxis, microbuses y colectivos, una empresa de transporte público en Trujillo decidió ir en contra de la corriente y preocuparse por el usuario.

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Carlos Marroquín Sánchez, gerente de la empresa Girasoles Service B2, informó que decidieron no subir la tarifa de sus pasajes, a pesar de que los grifos en Trujillo incrementaron el costo del combustible.

SACRIFICIO

El dirigente dijo que durante estos últimos días se ha mantenido el pasaje urbano en S/ 2.00 y la tarifa por trayecto completo, es decir de paradero a paradero, en S/ 3. 00. (Trujillo-La Esperanza y viceversa).

Manifestó que buscan ser empáticos con las crisis económica de sus usuarios, pues entienden que muchas personas tienen presupuestado el dinero justo para sus pasajes y si hay incremento se ven en problemas.

“La razón se debe a que se ha tomado un acuerdo con nuestros choferes, cobradores y dueño de vehículos en función a que entendemos que la situación económica está mal para todos y la empresa haciendo una cuota de sacrificio mantenemos nuestros pasajes para que los usuarios que van hasta La Esperanza y los que se mueven por el centro de Trujillo no se afecte la economía”, recalcó.

Insistió en señalar que la decisión no tiene nada que ver con un interés personal ni grupal. “Solo es un tema de empatía y también de agradecimiento hacia los usuarios que siempre han preferido sus servicios”, dijo.

Carlos Marroquín recomendó a los usuarios que ante una queja por un mal servicio o cobro demás en la tarifa del pasaje se pueden comunicar al número 953217250 o en sus redes sociales.

COLAS

Desde hace varios días se vienen registrando largas colas de conductores y sus vehículos en algunos grifos de Trujillo para poder abastecer Gas Licuado de Petróleo (GLP).

En la víspera, algunos taxistas y choferes de colectivos realizaron un plantón en el óvalo Mochica y en otros puntos de Trujillo para rechazar el incremento injustificado de los combustibles. Hace menos de dos semanas, el GLP costaba S/ 5.70 el galón, pero ahora el precio oscila entre S/ 13,80, S/ 14,00 y S/ 14.99.

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que hoy se reabrirá el sistema de gas para los grifos del país tras la reparación de las tuberías de Camisea en Cusco.